सिंगर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस, पिटाई का लगाया आरोप

शालिनी तलवार ने द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट (The Protection of Women from Domestic Violence Act) के तहत दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में याचिका दाखिल की है।