यूपी में शोहदों की अब खैर नहीं, योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा

Statement of Chief Minister Yogi Adityanath regarding police recruitment in the state : उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी पुलिस में 60 हजार से अधिक नौजवानों को भर्ती करने की परीक्षा होने जा रही है। इसमें 20 फीसदी बेटियों को भर्ती करेंगे, ताकि वे सड़कों पर शोहदों का ठीक से उपचार कर सकें।