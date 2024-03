कोटा में छात्र की आत्महत्या मामला, पिता ने की निष्पक्ष जांच की मांग, गड़बड़ी का जताया संदेह

Statement of the father of the student who committed suicide in Kota : राजस्थान के कोटा में जेईई (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) की तैयारी कर रहे छात्र के कथित तौर पर आत्महत्या करने के एक दिन बाद उसके पिता ने शनिवार को इसमें गड़बड़ी का संदेह जताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की।