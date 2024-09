हिमाचल में पहाड़ी से वाहन पर गिरे पत्थर, मप्र के पर्यटक की मौत, 3 अन्य घायल

Stones fell on a vehicle from a hill in Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में एक वाहन के आ जाने के कारण मध्यप्रदेश के एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।