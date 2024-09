IIT सीट गंवाने वाले दलित युवक को Supreme Court ने दिया मदद का आश्वासन

Supreme Court assures help to Dalit youth who lost IIT seat : उच्चतम न्यायालय ने कड़ी मेहनत के बाद अपने अंतिम प्रयास में आईआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उस गरीब दलित युवक को मदद का आश्वासन दिया है, जो धनबाद स्थित इस संस्थान में अंतिम तिथि तक 17,500 रुपए फीस जमा नहीं करा सका और अपनी सीट गंवा दी।