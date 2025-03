Tejapratap Yadav : तेज प्रताप ने पुलिसकर्मी से करवाया डांस, गर्माई बिहार की सियासत

सिपाही, ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे…



A drunk Tej Yadav, elder son of Lalu Prasad, threatens an on-duty constable and forces him to dance during a Holi event.



सत्ता गए दशकों हो गए, लेकिन राजद के राजकुमार की अकड़ अब तक नहीं गई। pic.twitter.com/sdx5YPdmHC