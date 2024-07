UP : हाथियों के झुंड को देखकर मची अफरातफरी, ग्रामीण हुए परेशान, वन विभाग का अलर्ट

There was chaos after seeing a herd of elephants in Bahraich : बहराइच जिले के कतर्नियाघाट इलाके में जंगली हाथियों के झुंड को देखकर राहगीर दहशत में आ गए। हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनते ही जंगल के नजदीक से गुजरने वाले सतर्क हो गए। आनन-फानन में वाहनों को निकाला गया। जंगल से सटे गांव के लोग भी हाथियों को देखकर परेशान हैं। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है।