UP में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के परिवार को जान का खतरा, पति ने लगाई पुलिस से गुहार

Threat to Minister of State in Uttar Pradesh Government Pratibha Shukla : उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसको लेकर पूर्व सांसद ने एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।