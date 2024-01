राजस्थान में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 72 आईएएस व 121 आरएएस अधिकारियों के तबादले

Transfer of 72 IAS and 121 RAS officers in Rajasthan : राजस्थान की नई भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में पहला बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 72 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 121 अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग (personnel department) ने शुक्रवार देर रात इस बारे में आदेश जारी किए।