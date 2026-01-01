'श्रीअन्न' किसानों ने सरकारी खरीद को दी प्राथमिकता, योगी सरकार ने तोड़ा पिछला रिकॉर्ड

लखनऊ (उप्र) , सोमवार, 5 जनवरी 2026 (00:48 IST)

- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पूरी हुई श्रीअन्न की खरीद - किसानों को भुगतान भी अधिक किया गया

- बाजरा की हुई 2.13 लाख मीट्रिक टन खरीद - ज्वार की खरीद रही 43,562 मीट्रिक टन - मक्का की खरीद रही 13,209 मीट्रिक टन

Uttar Pradesh news : खरीफ विपणन वर्ष (2025-26) में ‘श्रीअन्न’ के किसानों ने बाजार की बजाय सरकारी खरीद को प्राथमिकता दी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष श्री अन्न (बाजरा, ज्वार व मक्का) की सरकारी खरीद अधिक रही। इसके एवज में किसानों को अधिक भुगतान भी किया गया। योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों की बदौलत किसानों का झुकाव सरकारी खरीद पर अधिक रहा। इस वर्ष बाजरा की खरीद 2.13 लाख, ज्वार की 43,562 व मक्का की 12,208 मीट्रिक टन रही।





पहली अक्टूबर से शुरू हुई ‘श्रीअन्न’ की खरीद पूरी हो गई। बाजरा की खरीद 33, मक्का 25 व ज्वार की खरीद 11 जनपदों में हुई। ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (मालदांडी) 3749, ज्वार (हाईब्रिड) 3699 रुपए, बाजरा का 2775 व मक्का का 2400 रुपए प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था।

बाजरा (2025-26)- खरीद 33 जनपद में ही हुई 90513 किसानों ने पंजीकरण कराया 54,253 किसानों से 2.13 लाख मीट्रिक टन खरीद

598.04 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान (2024-25) 19,030 किसानों से 1.01 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी

किसानों को किया गया था लगभग 268 करोड़ रुपए का भुगतान ज्वार- (2025-26)- 11 जनपदों में हुई खरीद

20307 किसानों ने पंजीकरण कराया 13,454 किसानों से 43,562 मीट्रिक टन खरीद 162 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान

मक्का- (2025-26)- 25 जनपदों में हुई खरीद 7106 किसानों ने पंजीकरण कराया 3445 किसानों से 13,209 मीट्रिक टन खरीद

31.96 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान यह भी जानें 25 जनपदों में हुई मक्का खरीद

मक्का खरीद 25 जनपदों (बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, देवरिया व ललितपुर) में हुई।

बाजरा खरीद वाले 33 जनपद बदायूं, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई व उन्नाव समेत 33 जनपदों में बाजरा खरीद हुई।



11 जनपदों में चली ज्वार खरीद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर व जालौन में ज्वार की खरीद चल रही।

