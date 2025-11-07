वंदे मातरम् के 150 साल, क्या बोले उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी

उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 'वंदे मातरम्, सुजलां सुफलां, मलयज शीतलाम्, शस्य श्यामलां मातरम्...' समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्... की 150वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वंदे मातरम् गीत भारतीय अस्मिता का अमर प्रतीक है। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं, बल्कि मातृभूमि की सेवा का, उसके सम्मान का और उसके संरक्षण का उत्तरदायित्व भी है।
उन्होंने कहा कि हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई-बहन पूरे विश्व में देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप सभी ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और मूल्यों से न केवल उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाई है, बल्कि प्रदेश की छवि को भी गौरव के शिखर तक पहुंचाया है।
