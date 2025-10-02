उत्तराखंड सीएम ने दी विजयादशमी की बधाई, इस तरह महात्मा गांधी को किया याद

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ईमानदारी और सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कोटिशः नमन। जनसेवा और देशहित के लिए समर्पित आपका जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणास्रोत है। आइए, उनकी जयंती पर हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने और राष्ट्र निर्माण… pic.twitter.com/Yzw0wI3ILe — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 2, 2025

संघ की स्थापना के 100 वर्ष होने पर धामी ने कहा कि राष्ट्र आराधना की स्वर्णिम यात्रा...! परम पूज्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पावन बीज बोया था, वह आज विराट वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। बीते एक शताब्दी में संघ ने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, सामाजिक व सांस्कृतिक जागरण तथा राष्ट्र के पुनरुत्थान के माध्यम से मां भारती की अनवरत सेवा की है। इस अद्वितीय योगदान हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा इसके नेतृत्व का दायित्व निभाने वाली महान विभूतियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर सभी स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।