उत्तराखंड सीएम ने दी विजयादशमी की बधाई, इस तरह महात्मा गांधी को किया याद

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 (14:49 IST)
Uttarakhand news in hindi :  उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने गुरुवार को विजयादशमी और संघ की स्थापना के 100 वर्ष होने पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने 2 अक्टूबर को राष्‍ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें आदरांजलि दी। 
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा! बरषहिं सुमन देव मुनि बृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा!! सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और प्रकाश की अंधकार पर विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की आप समस्त 
प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम एवं आदिशक्ति मां भगवती से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि से परिपूर्ण हो एवं राज्य उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे।
 
पुष्‍कर धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सत्य और अहिंसा के पुजारी, सरलता और सेवा के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत्-शत् नमन। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समस्त विश्व को दिखाया कि दृढ़ संकल्प और धैर्य से कोई भी कार्य संभव हो सकता है। उनके विचार आज भी हमें राष्ट्र निर्माण की दिशा दिखाते हैं।
एक अन्य पोस्ट में धामी ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ईमानदारी और सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कोटिशः नमन। जनसेवा और देशहित के लिए समर्पित आपका जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणास्रोत है। आइए, उनकी जयंती पर हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें।
 
संघ की स्थापना के 100 वर्ष होने पर धामी ने कहा कि राष्ट्र आराधना की स्वर्णिम यात्रा...! परम पूज्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पावन बीज बोया था, वह आज विराट वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। बीते एक शताब्दी में संघ ने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, सामाजिक व सांस्कृतिक जागरण तथा राष्ट्र के पुनरुत्थान के माध्यम से मां भारती की अनवरत सेवा की है। इस अद्वितीय योगदान हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा इसके नेतृत्व का दायित्व निभाने वाली महान विभूतियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर सभी स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
