नवजात का शव मुंह में दबाए घूम रहे कुत्ते का वीडियो वायरल, हरकत में आई पुलिस

Video of a dog goes viral in Rewa Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में एक नवजात शिशु का शव मुंह में दबाकर घूम रहे आवारा कुत्ते का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शव को फेंकने वालों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। हालांकि वीडियो इतना वीभत्स है, जिसे दिखाया नहीं जा सकता। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि रीवा शहर के एक व्यस्त इलाके में रात के समय का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जयस्तंभ चौक पर कबड्डी मोहल्ला के पास रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में रीवा में नवजात शिशु को फेंके जाने की यह तीसरी घटना है।