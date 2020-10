Relationship : आपको क्यों करना चाहिए अपने ex को social media पर block, जानिए 5 कारण

क्या मुझे अपने ex को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देना चाहिए ? (Should I block my ex on social media) यह एक ऐसा सवाल है, जो हर एक उस व्यक्ति के मन में आता है, जिसका ब्रेकअप हुआ हो चाहें ब्रेकअप किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन हम उस रिलेशनशिप को भूलने के लिए ये सवाल खुद से या आसपास के लोगों से जरूर पूछते हैं। अक्सर, पिछले रिश्ते से जुड़ी यादों को भूलने के लिए, अधिकतर लोग ब्लॉक करने की सलाह देते हैं। सोशल मीडिया से अपने ex को अनफॉलो करने या ब्लॉक करने का एक कारण ये भी है, कि हम उनसे जुड़ी किसी भी यादों को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहते और उस रिश्तें को सिर्फ भूलाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी है, जो बहुत मुश्किल से ब्लॉक कर पाते है। अपने ex को ब्लॉक करने का साहस ही नहीं जुटा पाते है, आखिर क्यों आपको अपने ex को भूलने के लिए सोशल मीडिया से उन्हें ब्लॉक करना जरूरी हैं, जानिए 5 कारण