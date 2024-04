Marriage: पति पत्नी के बीच कितना होना चाहिए उम्र का फासला?

Age difference between boy and girl for marriage: वर्तमान में बदलते दौर के चलते अब शादियां ऐसी होने लगी है, जिसमें उम्र के अंतर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कहीं, पति उम्र में काफी बड़ा है, तो कहीं पत्नी। विवाह के समय लड़के और लड़की उम्र में कितना अंतर होना चाहिए या कि पति पत्नी के बीच कितना होना चाहिए उम्र का फासला? इसको लेकर धर्म, समाज, मनोविज्ञान और विज्ञान की अलग अलग राय हो सकती है।