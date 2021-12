Kharmas 2021 : खरमास या मलमास में क्या करें, क्या न करें, जानिए 10 खास बातें

kharmas do this work मलमास/खरमास में कर सकते हैं यह कार्य-





मलमास में क्या कार्य ना करें- do not this work

8. नई वस्तुएं, नया भवन, प्लॉट, घर अथवा कार या इलेक्ट्रॉनिक आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए।