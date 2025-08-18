Dharma Sangrah

सर्वकालिक कृष्ण: एक शाश्वत सत्य

सुशील कुमार शर्मा
, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (14:59 IST)
कृष्ण- एक नाम, जो युगों-युगों से गूंजता आ रहा है। यह केवल एक धार्मिक या पौराणिक चरित्र का नाम नहीं, बल्कि जीवन की उस सनातन धारा का प्रतीक है, जो हर काल और हर परिस्थिति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती है। उनका जीवन एक ऐसा महाकाव्य है, जिसमें प्रेम, कर्तव्य, न्याय और कूटनीति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कृष्ण केवल इतिहास के पन्नों में कैद एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी चेतना हैं, जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है।ALSO READ: कृष्ण: अनंत अपरिभाषा
 
जन्म और प्रारंभिक संघर्ष: अंधकार में प्रकाश की किरण- 
कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ, जहां अन्याय, भय और अत्याचार का साम्राज्य था। देवकी और वसुदेव के आठवें पुत्र के रूप में उनका आगमन केवल एक बालक का जन्म नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का शंखनाद था। उनके जन्म के साथ ही प्रकृति भी मानो उनके स्वागत के लिए उतावली हो उठी थी। शैशवकाल से ही उनके जीवन में संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला थी। कंस के क्रूर इरादों से बचने के लिए उन्हें गोकुल भेजा गया, जहां यशोदा की गोद में वे पले-बढ़े।
 
उनका बचपन चमत्कारों और दुष्टों के संहार से भरा था- पूतना का वध, शकटासुर का संहार, और यमुना को विषमुक्त करने के लिए कालिय नाग का दमन। ये केवल बाल-सुलभ कारनामे नहीं थे, बल्कि यह संकेत था कि जीवन की राह में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, साहस और विवेक से उनका समाधान संभव है। उनका हर कार्य एक गहरी सीख देता था कि जीवन में चुनौतियों से भागना नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए।
 
मानवता के प्रति समर्पण: नेतृत्व का सही अर्थ- 
कृष्ण का व्यक्तित्व केवल वीरता और चमत्कारों तक सीमित नहीं था। वे मानवता के सच्चे संरक्षक थे। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उन्होंने केवल इंद्र के अहंकार को ही नहीं तोड़ा, बल्कि ग्रामीणों को भयंकर वर्षा और प्राकृतिक आपदा से बचाया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि अपने लोगों को संकट से बचाने और उनकी भलाई के लिए कार्य करने में निहित है।
 
गोपियों के साथ उनका रास केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। यह प्रेम, भक्ति और त्याग की एक ऐसी अभिव्यक्ति थी, जिसमें हर जीव स्वयं को उस परम सत्ता के साथ एकाकार महसूस करता था।
 
जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आचरण- 
कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। उन्होंने गोकुल में बाल्यकाल की निश्छलता, मथुरा में कंस के वध की दृढ़ता, और द्वारका में राजा के रूप में अपने राजकीय कर्तव्यों के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाए रखा। उनकी सहजता और हास्यप्रियता हर स्थिति में स्पष्ट झलकती थी। माखन चुराना, मित्रों के साथ खेलना, और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे वातावरण को आनंदित कर देना- यह सब हमें सिखाता है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि आनंद और प्रेम का भी है। जीवन के इन छोटे-छोटे क्षणों में ही हमें सच्चा सुख मिलता है।
 
कूटनीति और राजनीतिक दूरदृष्टि: युद्ध से पहले शांति का संदेश- 
कृष्ण को इतिहास का सबसे कुशल कूटनीतिज्ञ माना जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले, उन्होंने शांति दूत बनकर कौरवों के दरबार में जाकर युद्ध को टालने का हरसंभव प्रयास किया। यह उनका संदेश था कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, और संवाद से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। रणभूमि में उनकी रणनीति अद्वितीय थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अपराजेय योद्धाओं को भी उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और युक्ति से परास्त कराया। उन्होंने सिखाया कि कूटनीति में सत्य और यथार्थ दोनों का संतुलन होना चाहिए—न ही अंधा आदर्शवाद और न ही निर्मम व्यावहारिकता।
 
महाभारत और गीता का उपदेश: जीवन का सार-
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जब अर्जुन अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शन है। उन्होंने कर्मयोग का सिद्धांत दिया—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'—जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता एक धार्मिक ग्रंथ से कहीं बढ़कर जीवन का एक व्यावहारिक दर्शन है, जो हमें नेतृत्व, आत्मसंयम, निडरता और स्पष्ट दृष्टिकोण की शिक्षा देता है।
 
वर्तमान में वैश्विक प्रासंगिकता- 
आज का संसार राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में कृष्ण का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है:
 
मानवता के प्रति करुणा: जिस तरह उन्होंने गोवर्धन उठाकर ग्रामीणों को बचाया, उसी तरह हमें भी आज पर्यावरण और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करनी होगी।
 
संवाद और कूटनीति: जिस प्रकार उन्होंने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव रखा, उसी तरह राष्ट्रों को भी आज संवाद और समझौते को प्राथमिकता देनी चाहिए।
 
सकारात्मक दृष्टिकोण: जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आनंद और संतुलन बनाए रखना।
 
धर्म और कर्तव्य का पालन: व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामूहिक भलाई के लिए कार्य करना।
 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व का आकलन: बहुआयामी चरित्र- 
कृष्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी है वे एक ही समय में एक शरारती बालक, एक प्रेमिल युवक, एक कुशल रणनीतिकार, और एक गहन दार्शनिक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें केवल एक भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप को ढालना चाहिए, लेकिन अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सच्चा जीवन कौशल है।
 
कृष्ण: एक शाश्वत प्रेरणा- 
कृष्ण हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा हैं। वे केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि—संघर्ष से भागो मत, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, प्रेम और आनंद को जीवन में स्थान दो, और कर्तव्य को सर्वोपरि मानो।
 
जन्माष्टमी पर हमें केवल कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उनके सिद्धांतों और जीवन-मूल्यों को अपनाने का भी संकल्प लेना चाहिए। तभी हम सही मायने में कह सकेंगे कि कृष्ण सर्वकालिक हैं, और रहेंगे। 
 
(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है।)

