मेष, कुंभ और मीन राशि के लोगों को कब मिलेगी शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति?

Shani Sadesati 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह की दशा, ढैय्या, साढ़ेसाती और गोचर में जातक पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। 29 मार्च 2025 में मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हुई तो दूसरी ओर मीन राशि वाले जातकों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, कुम्भ राशि वाले जातकों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण शुरू हुई। मकर राशि को 29 मार्च को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिली। 29 मार्च 2025 से धनु एवं सिंह राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया प्रारंभ हुई।

1. मेष राशि: शनि के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान आर्थिक, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपने अपने कर्म अच्‍छे रखे और शनि के मंदे कार्यों से दूरी बनाकर रखी तो शनि आपको लाभ देगा। ऐसा लाभ देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। शनि आपको छप्पर फाड़कर देगा। आप पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 31 मई 2032 तक रहेगा। द्वादश भाव में शनि का गोचर चल रहा है और तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर है। इसके चलते शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बेअसर रहेगा।

2. कुंभ राशि: शनि के मीन राशि में जाने से कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होगा। हालांकि शनि के कुंभ में रहते आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ी होगी परंतु अब अंतिम चरण में लाभ या हानि आपके कर्मफल पर निर्भर करती है। यदि अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो इस दौरान जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बीच-बीच में शनि की कृपा से स्थिति में सुधार भी होगा। हालांकि कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है जिस पर शनि की कृपा बनी रहती है। आप पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 3 जून 2027 तक रहेगा। हालांकि कुंभ राशि वालों को 23 फरवरी 2028 को शनि की साढ़ेसाती से निजात मिलेगी।

3. मीन राशि: मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जो सबसे कष्टकारी माना जाता है। यदि कर्म अच्छे हैं तो डरने की जरूरत नहीं। हालांकि इस अवधि में जीवन में कई बदलाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप शनि के मंदे कार्य से दूर रहते हैं तो यह समय आपकी किस्मत पलटने वाला सिद्ध हो सकता है क्योंकि इस दौरान शनिदेव स्वयं आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको हनुमानजी की शरण में रहना चाहिए। 8 अगस्त 2029 को मीन राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी।

शनि के 5 अचूक उपाय- shani ke achuk upay:- 1. मंगलवार के दिन हनुमानजी को चोला अर्पित करें और गुड़, चना और मसूर की दाल का दान करें।

2. शनिवार के दिन शनिदेव को छाया दान करें। 3. गुरुवार के दिन गुरु का दान करें और गुरुवार का उपवास करें।

4. शनिवार के 10 दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं। 5. कौवे, मछली, चींटी और मुर्गे को दाना डालें या कुत्ते को प्रतिदिन भोजन कराएं।