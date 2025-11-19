Agahan Maas: पुण्य फलदायक है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें इस माह से जुड़ी पौराणिक कथा, जानकारी

मार्गशीर्ष मास (अगहन) और उसकी अमावस्या तिथि का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण में, भगवान श्रीकृष्ण और पितरों से संबंधित है। वैसे तो मार्गशीर्ष अमावस्या की कोई एकल, विशिष्ट कथा नहीं है जो केवल इसी दिन घटित हुई हो, बल्कि इसका महत्व मुख्य रूप से भगवान विष्णु (श्रीकृष्ण) की पूजा और पितृ कर्म यानी पितरों के लिए किए जाने वाले कार्य से जुड़ा है। कथाएं इस तिथि के पुण्य फल को दर्शाती हैं।