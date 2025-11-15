Dharma Sangrah

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या के उपायों से जीवन में बनेगा एक नई शुरुआत का संयोग, जानें 8 प्रमुख उपाय

WD Feature Desk

, शनिवार, 15 नवंबर 2025 (16:40 IST)
Amavasya Vrat and Remedies: मार्गशीर्ष या अगहन कृष्ण अमावस्या का दिन एक नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का माना गया है। यह दिन जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, पितरों की कृपा प्राप्त करने और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए उपयुक्त है। इन सरल और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, और शांति ला सकते हैं, और मार्गशीर्ष अमावस्या का संयोग आपके लिए नई शुरुआत का कारण बनेगा। साथ ही निम्न उपायों से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। आइए यहां जानते हैं 8 खास उपाय...ALSO READ: Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय
 
मार्गशीर्ष अमावस्या के प्रभावशाली उपाय:
 
1. पितरों को तर्पण करें: इस दिन पितरों का तर्पण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। खासकर उन पितरों के लिए जिनका निधन लंबे समय पहले हुआ हो। तर्पण से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपाय पारिवारिक सुख-शांति और समृद्धि की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।
 
2. दीपदान करें: अमावस्या के दिन दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से इस दिन घर के मंदिर में दीपक या तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है।
 
3. व्रत और उपवास रखें: मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से आत्मिक शुद्धि होती है। इस दिन उपवास रखना और भगवान की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है।
 
4. रुद्राभिषेक करें: इस दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। रुद्राभिषेक से शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर होती हैं, और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं।ALSO READ: Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी
 
5. धन्य-धान्य का दान करें: अमावस्या के दिन गरीबों और ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, और धन का दान करना विशेष शुभ माना जाता है। यह दान पितरों के आशीर्वाद के साथ-साथ पुण्य की प्राप्ति का कारण बनता है। दान से व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में समृद्धि आती है।
 
6. शिव पूजा और मंत्र जाप करें: इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। 'ॐ नमः शिवाय' का जप करना विशेष रूप से शुभ है। इससे मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन बना रहता है, और जीवन की समस्याओं का समाधान होता है।
 
7. तुलसी के पौधे की पूजा करें: मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की पूजा और उसका जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह उपाय सेहत और समृद्धि में वृद्धि करता है और घर में सुख-शांति बनाए रखता है।
 
8. गंगाजल का छिड़काव करें: इस दिन गंगाजल का घर के प्रत्येक कोने में छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है।ALSO READ: Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय
 

