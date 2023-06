बड़ा महादेव कहां है? क्या है कथा? क्यों है महत्व? कौन सा बोलें मंत्र?

कहां है बड़ा महादेव का मंदिर | where is the big mahadev temple:-

मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी के चौरागढ़ में स्थित है बड़ा महादेव का मंदिर।

पचमढ़ी शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर चौरागढ़ पहाड़ी स्थित है।

सतपुड़ा पर्वत की मालाओं के बीच स्थित है यह पहाड़ी।

चौराबाबा के नाम पर रखा गया पहाड़ी का नाम।

पहाड़ी पर मंदिर में पहुंचने के लिए पहले को कई पथरिले रास्ते तय करना होते हैं।

महादेव मंदिर से 3 किमी का पैदल चलना होता है। 1300 सीढ़ियों की चढ़ाई है।

बड़ा महादेव मंदिर में एक गुफा है, जो बहुत ही खूबसूरत है और यह पहाड़ी पर बनी है।

इस गुफा के अंदर आपको एक जलकुंड देखने मिलेगा।

जब आप गुफा में जाते हैं तो आपको शंकर जी का शिवलिंग और उसके साथ ही साथ गणेश जी देखने मिलते हैं।

गुफा के द्वार में नंदी भगवान की प्रतिमा बैठी हुई है जो पत्थर की बनी हुई है।