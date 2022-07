800 सालों से लगातार हो रही है पंढरपुर दिंडी यात्रा, भगवान विट्ठल की महापूजा देखने आते हैं लाखों भक्त

दर्शन समय : 06:00 am to 11:00 am, 11:15 am to 04:30 pm, 05:00 pm to 11:00 pm.

कैसे पहुंचे :

1. पंढरपुर का विठोबा मंदिर पश्चिमी भारत के दक्षिणी महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के तट पर शोलापुर नगर के पश्चिम में स्थित है।