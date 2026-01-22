Biodata Maker

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर करें 5 सबसे बेहतरीन कार्य

WD Feature Desk

, गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (10:29 IST)
Republic Day Activities: 26 जनवरी का दिन हमारे संविधान और लोकतंत्र के सम्मान का दिन है। अक्सर हम इस दिन को सिर्फ घर पर बैठकर टीवी पर परेड देखकर बिता देते हैं। लेकिन, अगर आप इस राष्ट्रीय पर्व को सही मायनों में मनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो समाज और देश के लिए सकारात्मक बदलाव लाएं। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले 5 सबसे बेहतरीन कार्यों के बारे में।ALSO READ: Republic Day Speech 2026: बच्चों के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का सबसे शानदार भाषण
 
  1. गणतंत्र दिवस को सार्थक बनाने के 5 तरीके
  2. तिरंगा फहराएं और ध्वज संहिता का पालन करें
  3. संविधान की प्रस्तावना पढ़ें
  4. शहीदों के परिवारों या पूर्व सैनिकों से मिलें
  5. 'स्वच्छ भारत' में अपना योगदान दें
  6. किसी जरूरतमंद बच्चे की शिक्षा में मदद करें
  7. गणतंत्र दिवस-FAQs

गणतंत्र दिवस को सार्थक बनाने के 5 तरीके

1. तिरंगा फहराएं और ध्वज संहिता का पालन करें

अपने घर या सोसाइटी में तिरंगा जरूर फहराएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम के समय ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारें। यदि आपको रास्ते में कहीं कागज या प्लास्टिक के छोटे तिरंगे गिरे हुए मिलें, तो उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। देश के प्रतीक का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है।
 

2. संविधान की प्रस्तावना पढ़ें

हमारा देश किन सिद्धांतों पर टिका है, यह जानने के लिए इस दिन भारत के संविधान की 'प्रस्तावना' को जरूर पढ़ें। इसे अपने बच्चों या परिवार के साथ मिलकर पढ़ें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो सके।
 

3. शहीदों के परिवारों या पूर्व सैनिकों से मिलें

सच्ची देशभक्ति उन लोगों के प्रति सम्मान दिखाने में है जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यदि आपके आसपास कोई पूर्व सैनिक या शहीद का परिवार रहता है, तो उनसे मिलें, उनका आभार व्यक्त करें या किसी युद्ध स्मारक पर जाकर पुष्प अर्पित करें।
 

4. 'स्वच्छ भारत' में अपना योगदान दें

आजादी और गणतंत्र का जश्न गंदगी के बीच नहीं मनाया जा सकता। इस दिन संकल्प लें कि आप कम से कम अपने घर के सामने की गली या किसी सार्वजनिक पार्क की सफाई करेंगे। एक जागरूक नागरिक की यही सबसे बड़ी सेवा है।
 

5. किसी जरूरतमंद बच्चे की शिक्षा में मदद करें

गणतंत्र दिवस पर किसी गरीब बच्चे को शिक्षा से जुड़ी सामग्री जैसे किताबें, स्टेशनरी या स्कूल बैग दान करें। जब देश का हर बच्चा शिक्षित होगा, तभी हमारा लोकतंत्र वास्तव में मजबूत बनेगा।ALSO READ: Republic Day Essay 2026: गणतंत्र दिवस 2026: पढ़ें राष्ट्रीय पर्व पर बेहतरीन निबंध
 

गणतंत्र दिवस-FAQs

प्रश्न 1. गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराने का सही समय क्या है? 
उत्तर: आमतौर पर सूर्योदय के बाद और सुबह 8:00 से 10:00 बजे के बीच ध्वज फहराना सबसे उत्तम माना जाता है।
 
प्रश्न 2. क्या घर पर तिरंगा फहराना कानूनी रूप से सही है? 
उत्तर: हां, 'भारतीय ध्वज संहिता' के अनुसार अब कोई भी नागरिक अपने घर पर सम्मान के साथ तिरंगा फहरा सकता है।
 
प्रश्न 3. बच्चों को गणतंत्र दिवस का महत्व कैसे समझाएं? 
उत्तर: उन्हें देशभक्ति की फिल्में दिखाएं, संविधान के बारे में सरल भाषा में बताएं और परेड में झांकियों के जरिए भारत की विविधता का परिचय दें।
 
प्रश्न 4. तिरंगा गिर जाए तो क्या करें? 
उत्तर: तिरंगे का जमीन को छूना अपमान माना जाता है। यदि ऐसा हो, तो उसे तुरंत उठाकर साफ करें और फोल्ड करके सम्मानपूर्वक रखें।
 
"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना के 11 साल, क्या बोले उत्तराखंड सीएम पुष्‍कर धामी?

