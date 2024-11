ताजमहल या तेजोमहालय, क्या कहते हैं दोनों पक्ष, क्या है इसके शिवमंदिर होने के सबूत?

Taj mahal or tejo mahalaya story in hindi: यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर 'ताजमहल' न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के सात आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने। पिछले कई वर्षों से ताजमहल को लेकर भी लगातार समय समय पर विवाद उठता रहा है। मुस्लिम पक्ष मानता है कि यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक मकबरा है जबकि हिंदू पक्ष इसे तेजो महालय मानता है। हिंदू पक्ष के अनुसार यह एक शिव मंदिर था जिसमें तेजलिंगी शिवलिंग स्तापित था। इस संबंध में भी कोर्ट में मामला चल रहा है। इससे जुड़े कई मामले अब भी कोर्ट में लंबित हैं।

ओक ने लिखा है कि जेए मॉण्डेलस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात voyoges and travels into the east indies नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया गया है किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉम्हरनिए के कथन के अनुसार 20 हजार मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मॉण्डेलस्लो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता।