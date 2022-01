दमन और दीव के खूबसूरत समुद्री तट और अन्य दर्शनीय स्थल

Daman and Diu Beach Tourist Places

2. फोर्ट जीरोम : नानी दमन में संत जेरोम का किला जो 1614 ई. से 1627 ई. के बीच बना था। दरअसल, मुगलों से बचने के लिए इसका निर्माण हुआ था। यहां के सेंट जीरोम चर्च (our lady of the sea) में आपको पुर्तगाली दौर का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। ये चर्च उत्तरी दमनगंगा के किनारे बना हुआ है।