SEBI के नए खुलासा मानदंडों से ज्यादा एफपीआई नहीं होंगे प्रभावित

Not many FPIs will be affected by SEBI's new disclosure norms : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को नहीं लगता है कि नए लाभकारी स्वामित्व खुलासा नियमों से बड़ी संख्या में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) प्रभावित होंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह मानदंड 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं। ऐसे में शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती लाभ को गंवाकर 1,000 अंक से अधिक टूट गया।