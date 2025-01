Stock Market Crash : 1200 से ज्यादा अंक लुढ़का सेंसेक्स, Zomato, ICICI, SBI और Reliance के शेयरों में गिरावट, 5 Points से समझिए कारण

why market is down today : अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण करने के साथ ही कनाडा और मैक्सिको के लिए व्यापार शुल्क में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा से घबराए निवेशकों की स्थानीय स्तर पर जोमैटो, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और रिलायंस समेत 27 दिग्गज कंपनियों में क़रीब 11 प्रतिशत तक की गिरावट से आज शेयर बाजार में हाहाकार मच गया।