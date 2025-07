मटन, चिकन और शराब... भारत के वो मंदिर जहां सावन में भी चढ़ता है मांस और मदिरा का प्रसाद

Indian temples famous for their non vegetarian prasad: भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक और पारंपरिक विविधताएं देखने को मिलती हैं और यहां हर आस्था, हर परंपरा और हर विश्वास का सम्मान किया जाता है। आमतौर पर, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, और इस दौरान अधिकांश भक्त सात्विक भोजन का सेवन करते हैं, मांस-मदिरा से दूर रहते हैं। लेकिन, भारत में कुछ ऐसे अनोखे मंदिर भी हैं जहां सदियों से चली आ रही परंपराओं के तहत भगवान को मांस और मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, और यह परंपरा सावन के महीने में भी जारी रहती है। आइए जानते हैं भारत के ऐसे ही 5 प्रमुख मंदिरों के बारे में: