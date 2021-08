Sawan 2021: कृत्तिका नक्षत्र में सावन का दूसरा सोमवार, जानें शुभ मुहूर्त और खास संयोग

श्रावण सिद्धि योग– 2 Aug 10:44 PM to 06:16 AM, Aug 03

ध्रुव– Aug 02 11:06pm To Aug 04 12:06am.

वृद्धि– Aug 01 10:01pm To Aug 02 11:06pm.

विडाल योग : 06:16 AM to 10:44 PM

राहु काल : 07:53 AM to 09:30 AM

शुभ मुहूर्त :

अभिजीत : 12:19 PM to 01:11 PM