Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (17:34 IST)
Solar eclipse 21 september 2025: 21 सितंबर 2025 को पितृ पक्ष की अमावस्या के दिन एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, इसलिए इस ग्रहण का खास महत्व है। आइए जानते हैं इस ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें इसका समय, दृश्यता और सूतक काल शामिल है।
 
सूर्य ग्रहण का समय:-
यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, 21 सितंबर 2025 को सुबह 07:12 बजे शुरू होगा और दोपहर 11:27 बजे समाप्त होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अलग-अलग देशों और शहरों में इसका समय अलग-अलग हो सकता है।
 
क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा?
यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ही ढकेगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।
 
सूतक काल का प्रभाव:-
चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही खत्म होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है।
 
ग्रहण के दिन की ज्योतिषीय स्थिति:-
21 सितंबर 2025 को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे यह दिन और भी शुभ हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगेगा।

