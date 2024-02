मैं व्यक्तिगत रूप से बजरंग, विनेश और साक्षी को ट्रायल के लिए आमंत्रित करूंगा: संजय सिंह

I will personally invite Bajrang, Vinesh and Sakshi for trials says sanjay Sanjay Singh : भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह (Sanjay Singh) ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि विरोध करने वाले पहलवानों की तिकड़ी Bajrang Punia, Vinesh Phogat और Sakshi Malik को किसी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह महाराष्ट्र में होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर ट्रायल (Olympic Qualifiers trials) में हिस्सा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करेंगे।