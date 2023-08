Chess World Cup Final: प्रज्ञानानंद और कार्लसन के बीच Final का दूसरा राउंड भी रहा draw

#Chandrayaan3

Hand-shakes between #PragVsCarlsen & it's draw after 30 moves.

India is already super proud of #praggnanandha

(Tiebreakers tomorrow)



Now, it’s time to conquer the moon #Chandrayaan3 #chessWorldCup2023#Chandrayaan3Landing #IndiaOnTheMoon pic.twitter.com/oW8utvsshq