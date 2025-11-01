Biodata Maker

43 साल के रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस को कहा अलविदा

RohanBopanna

WD Sports Desk

, शनिवार, 1 नवंबर 2025 (18:02 IST)
दो दशक के लंबे करियर के बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ युगल टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोहन बोपन्ना ने शनिवार को पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया।बोपन्ना ने आज सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संन्यास की घोषणा के साथ अपने टेनिस सफर के बारे में लिखा, “जिस चीज ने मेरे जीवन को मायने दिये, उससे विदाई कैसे लूं। 20 अविस्मरणीय वर्षों के बाद अब समय आ गया है कि मैं आधिकारिक तौर पर अपना रैकेट टांग दूं। अपनी सर्व पर पकड़ को मजबूत करने के लिए कूर्ग में लकड़ी काटने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े एरेना की रोशनी में खड़े होना, अविश्वसनीय लगता है। भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा। जब भी मैं कोर्ट पर उतरा, मैंने तिरंगे, उस भावना और उस गर्व के लिए खेला।”

उन्होंने लिखा, “शायद मैं अब प्रतिस्पर्धा से दूर जा रहा हूं, लेकिन टेनिस के साथ मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया है और अब मैं इसे लौटाना चाहता हूं, ताकि छोटे शहरों से आने वाले युवा सपने देखने वाले यह विश्वास कर सकें कि उनकी शुरुआत उनकी सीमाओं को तय नहीं करती। विश्वास, मेहनत और दिल से कुछ भी संभव है। मेरा आभार अनंत है और इस खूबसूरत खेल के प्रति मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। यह अलविदा नहीं, यह धन्यवाद है उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे आकार दिया , मेरा मार्गदर्शन, मेरा समर्थन और मुझसे प्यार किया। आप सभी इस कहानी का हिस्सा हैं। ”
45 साल के बोपन्ना आखिरी बार टूर पर पेरिस मास्टर्स में खेले थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक के साथ जोड़ी बनाई थी, लेकिन वे पहले राउंड में हार गए थे। बोपन्ना के नाम ग्रैंड स्लैम और एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल दोनों जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड है। अब वह नौ से 14 दिसंबर तक अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम में टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) के सीजन 7 में खेलते हुए नजर आएंगे।

