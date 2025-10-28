Dharma Sangrah

PV सिंधु ने लिया BWF Tour से नाम वापस, इसकी है 2 बड़ी वजह

WD Sports Desk

, मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (16:03 IST)
बुरे फॉर्म और पैर की चोट से उबर रही भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इस साल होने वाले सभी BWF Tour प्रतियोगिताओं से नाम वापस लेने का फैसला किया है।दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने जारी एक बयान में कहा, “अपनी टीम से सलाह लेने और शानदार डॉ. पारदीवाला के मार्गदर्शन के बाद, उन्हें लगा कि 2025 में होने वाले सभी शेष BWF Tour स्पर्धाओं से नाम वापस लेना उनके लिए सबसे अच्छा होगा।”

उन्होंने बताया कि सीजन के यूरोपीय सत्र से पहले लगी उनकी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।उन्होंने बयान दिया, “यूरोपीय लेग से पहले मुझे जो पैर में चोट लगी थी, वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और हालांकि इसे स्वीकार करना कभी आसान नहीं होता, चोटें हर एथलीट की यात्रा का एक अटूट हिस्सा होती हैं। वे आपके लचीलेपन और धैर्य की परीक्षा लेती हैं, लेकिन वे आपको और भी मजबूत होकर वापस आने की आग भी जगाती हैं।”

सिंधु ने कहा, “डॉ. वेन लोम्बार्ड की लगातार देखभाल, निशा रावत और चेतना के सपोर्ट और मेरे कोच इरवानस्याह के मार्गदर्शन में, मैं एक ऐसी टीम से घिरी हुई हूं जो मुझे हर दिन ताकत देती है। मुझ पर उनका विश्वास मेरे अपने विश्वास को बढ़ाता है और मैं आगे आने वाली चीजो के लिए पहले से कहीं अधिक प्रेरित, आभारी और उत्सुक महसूस करती हूं। ”अपने प्रशंसकों का धन्यवाद देते हुए कहा "सभी के अथाह प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद यह यात्रा जल्द ही जारी रहेगी।"

कैनबरा की ठंडी हवाओं में T20I विश्वविजेता भारत दूसरे दर्जे की ऑस्ट्रेलियाई टीम से टकराएगा

