कैनबरा की ठंडी हवाओं में T20I विश्वविजेता भारत दूसरे दर्जे की ऑस्ट्रेलियाई टीम से टकराएगा

AUSvsIND T20I वर्चस्व के शिखर पर सवार भारत, कैनबरा में केवल एक मैच खेलने के लिए नहीं, बल्कि एक साल के शानदार प्रदर्शन से बने आत्मविश्वास के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए पहुंच रहा है।आंकड़े कहानी को और पुष्ट करते हैं: एशिया कप में अजेय, T20I विश्व चैंपियन का ताज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पिछले छह में से पांच मुकाबलों में अजेय। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब कैनबरा के ठंडे आसमान के नीचे गेंद स्विंग करती है और मनुका ओवल के प्रशंसक उस पुरानी ऑस्ट्रेलियाई धुन को गुनगुनाने लगते हैं – “हम घर पर कभी नहीं हारते।”
सूर्यकुमार यादव एक ऐसी टीम का नेतृत्व करते हैं जो भारत के नए क्रिकेटिंग मूड का प्रतिबिंब लगती है – अधीर, अभिव्यंजक और अराजकता से बेखौफ। अभिषेक शर्मा, बगावत से भरी कलाई वाले बालक, तिलक वर्मा अपनी शांत अवज्ञा के साथ, और शुभमन गिल, सफ़ेद कपड़ों के कवि से पावर-हिटर बने – ये सभी भारतीय बल्लेबाजी के बदलते चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं।और फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, उनके स्पेल ने तेज गेंदबाज़ी की भाषा को नए सिरे से लिखा है – न्यूनतम, सटीक, क्रूर रूप से सुंदर। अगर वह दूधिया रोशनी में लय हासिल कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुद को एक लंबी शाम के चिंतन में डूबा हुआ पा सकते हैं।
इस बीच, ऑस्ट्रेलिया परिचितता और असहजता के एक अजीबोगरीब मिश्रण के साथ आ रहा है। मिचेल मार्श, जो ताकत और बोझ दोनों ढोते हैं, जानते हैं कि उनके खिलाड़ियों में ताकत है – ट्रैविस हेड, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड – लेकिन शायद रहस्य नहीं। और एडम जम्पा की चतुराई के बिना, उनकी स्पिन की अलमारी उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा खाली दिखती है।
पिच दोनों पक्षों को परेशान करेगी – एक ऐसी सतह जो शुरुआत में उछाल, बीच में धैर्य और इंतज़ार करने वालों के लिए इनाम देती है। मौसम अपनी शरारतें कर सकता है, बारिश रणनीति को सहज ज्ञान में बदलने की धमकी दे रही है। टॉस, हमेशा की तरह, अनदेखा बारहवां खिलाड़ी बन सकता है।
लेकिन आंकड़ों और चयन के पीछे कुछ और दिलचस्प बात छिपी है – आधुनिक क्रिकेट की गति का मालिक कौन है, यह शांत प्रश्न। टी20 में भारत का उदय आकस्मिक नहीं है; यह दार्शनिक रहा है। उन्होंने जोखिम को एक कला बनाना, दबाव को प्रदर्शन में बदलना सीख लिया है।
अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के पास भले ही अभी भी शोर हो। लेकिन भारत के पास कुछ दुर्लभ है – लय। और खेल में, लय अक्सर बयानबाजी पर भारी पड़ती है।श्रृंखला कल कैनबरा में शुरू होगी, लेकिन असली मुकाबला – नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच – दोनों पक्षों के ग्यारह खिलाड़ियों के मन में लड़ा जाएगा।
टीम इस प्रकार हैं:
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।
ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस।
मैच का समय: भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे
कहां देखें- स्टार स्पोर्टस और हॉटस्टार पर