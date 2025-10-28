Biodata Maker

भारत दौरे पर अविजित टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा करेंगे WTC चैंपियन द.अफ्रीका की अगुवाई

WD Sports Desk

, मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (13:05 IST)
टेम्बा बावुमा पिंडली की चोट से ठीक होने के बाद अगले महीने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम में बतौर कप्तान शामिल किया गया हैं।बावुमा सितंबर में इंग्लैंड में चोट लगने के कारण पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस की शुरुआत में नहीं खेल पाए थे। वह इस हफ्ते पाकिस्तान में शुरू होने वाले किसी भी सफेद गेंद मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन टेस्ट टीम में शामिल होने से पहले बेंगलुरु में इंडिया ए के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच में दक्षिण अफ्रीका ए टीम का हिस्सा होंगे।

दक्षिण अफ्रीका के चयनकर्ताओं ने पाकिस्तान में ड्रा सीरीज खेलने वाली टीम में एकमात्र बल्लेबाजी में बदलाव करते हुए बावुमा को टीम में शामिल किया गया है। उन्हें मध्यम क्रम के बल्लेबाज डेविड बेडिंगम की जगह टीम में जगह दी गई है। बेडिंगम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 15 टेस्ट खेले हैं और एक शतक और चार अर्धशतक बनाए हैं, लेकिन बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ 82 रन बनाने से पहले, उन्होंने 12 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं बनाया था। टोनी डी र्जोजी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस और ज़ुबैर हमजा सभी टीम में हैं।

दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन स्पेशलिस्ट स्पिनरों केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरा मुथुसामी को टीम में बनाये रखा है। कगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश और मार्को जानसेन तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे।

दो मैचों की सीरीज 14 दिसंबर को कोलकाता में शुरू होगी। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका भारत में तीन एकदिवसीय और पांच टी-20 मैच भी खेलेगा।
भारत टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम इस प्रकार है:‘ टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, डेवाल्ड ब्रेविस, ज़ुबैर हमजा, टोनी डी र्जोजी, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, सेनुरा मुथुसामी, कगिसो रबाडा और साइमन हार्मर।

