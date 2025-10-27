भारत के खिलाफ यूनुस की साजिश, India के कई राज्यों को बांग्लादेश में दिखाया

Mohammad Yunus conspiracy against India: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूनुस ने बांग्लादेश की यात्रा पर आए पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक पुस्तक भेंट की। इस पुस्तक में एक नक्शा छपा है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। भारत की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

हाल ही में, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक पुस्तक भेंट की थी। खबरों के अनुसार, इस पुस्तक के कवर पर बांग्लादेश का एक विकृत नक्शा छपा था। इस विवादित नक्शे में कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इस नक्शे को कट्टरपंथी इस्लामी समूह 'ग्रेटर बांग्लादेश' के तौर पर पेश करते हैं।

भारत में राजनीतिक हलचल : इस घटना को भारत के खिलाफ एक साजिश या जानबूझकर की गई गलती के रूप में देखा गया है और इस पर भारत में राजनीतिक हलचल और नाराजगी बढ़ गई है।

यूनुस भारत को बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और उन पर चीन और पाकिस्तान समर्थक नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है।

उल्लेखनीय है कि अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद से यूनुस का रुख ज्यादातर मामलों में भारत विरोधी रहा है। भारत विरोधी देशों पाकिस्तान और चीन से वे निकटता बढ़ा रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद यूनुस ने लगातार अपना भारत विरोधी रुख जाहिर किया है। इतना ही नहीं यूनुस के करीबी सहयोगी नाहिद इस्लाम ने गत वर्ष पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाते हुए नक्शा साझा कर ग्रेटर बांग्लादेश का विचार पेश किया था।

क्या कहा जनरल मिर्जा ने : मीटिंग के दौरान मिर्जा ने बांग्लादेश-पाकिस्तान रिश्तों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बाइलेटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस कोऑपरेशन की बढ़ती अहमियत शामिल थी। दोनों देशों के बीच साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर जोर देते हुए, जनरल मिर्जा ने कई सेक्टर में कोऑपरेशन को मजबूत करने की पाकिस्तान की इच्छा जताई।





उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ट्रेड, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बड़ी संभावनाओं पर ध्यान दिया। जनरल मिर्जा ने कहा कि हमारे दोनों देश एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कहा कि कराची और चटगांव के बीच दो-तरफा शिपिंग रूट पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि ढाका-कराची एयर रूट कुछ महीनों में खुलने की उम्मीद है।

