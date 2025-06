क्या है बांग्लादेश में नोटों पर राजनीति का नया खेल: नए नोटों पर हिंदू मंदिर, बंगबंधु की तस्वीर गायब

Bangladesh to replace Sheikh Mujibur Rahman's image with ‘graffiti’ on banknotes : बांग्लादेश में इन दिनों सियासी हलचल मची हुई है, और इसकी वजह है देश की नई मुद्रा। 1 जून, 2025 से बांग्लादेश बैंक द्वारा जारी किए गए नए नोटों ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इन नोटों से देश के संस्थापक और आजादी के नायक, बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की चिरपरिचित तस्वीर को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब बांग्लादेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को दर्शाने वाली तस्वीरें ले रही हैं, जिनमें हिंदू-बौद्ध मंदिर, ऐतिहासिक महल, मनमोहक प्राकृतिक दृश्य, मस्जिदें और मशहूर चित्रकार जैनुल आबेदीन की बंगाल अकाल की मार्मिक पेंटिंग्स शामिल हैं।