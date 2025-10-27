टीम इंडिया को बड़ा झटका: श्रेयस अय्यर ICU में, चोट बन गई गंभीर

टीम इंडिया के वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की चोट कहीं ज्यादा गंभीर साबित हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान लगी पसलियों की चोट के बाद उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अय्यर को internal bleeding की समस्या के चलते आईसीयू (ICU) में रखा गया है। सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था। यह कैच उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा। इसी दौरान उनकी बाईं पसली पर चोट लगी।
टीम के डॉक्टर और फिजियो ने तत्काल स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं, जांच में इंटर्नल ब्लीडिंग की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। पीटीआई को मिली जानकारी के अनुसार, अय्यर पिछले दो दिनों से आईसीयू में हैं। सूत्रों ने बताया कि अगर उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जाता, तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती थी। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार निगरानी में हैं।
एक सूत्र ने कहा, “उन्हें 2 से 7 दिन तक अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा। यह अवधि उनकी रिकवरी पर निर्भर करेगी, क्योंकि संक्रमण (infection) फैलने से रोकना ज़रूरी है।”
BCCI ने दी तेज प्रतिक्रिया
बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने फौरन एक्शन लिया और अस्पताल में उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की। टीम के एक सदस्य ने कहा, “टीम डॉक्टर और फिजियो ने कोई जोखिम नहीं लिया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन यह चोट बहुत गंभीर थी और यह घटना बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी।”
शुरुआती अनुमान था कि अय्यर लगभग तीन हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि उनका रिकवरी पीरियड इससे कहीं लंबा हो सकता है। वे अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ से बाहर हो सकतें हैं।
फिलहाल 31 वर्षीय अय्यर कम से कम एक सप्ताह तक सिडनी में ही अस्पताल में रहेंगे। इसके बाद ही उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी जाएगी। वे 29 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही टी20 Series का हिस्सा नहीं हैं।