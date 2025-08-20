ganesh chaturthi

आखिर उसकी गलती क्या है? एशिया कप टीम में अय्यर को नहीं चुने जाने पर भड़के अश्विन

WD Sports Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (10:06 IST)
Team India Squad Asia Cup 2025 : भारत के पूर्व आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने एशिया कप टीम में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को नहीं चुने जाने पर निराशा जताते हुए इसे दुखद और गलत बताया जबकि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को भी बाहर रखे जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया।
 
बीसीसीआई (BCCI) ने यूएई (UAE) में 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिये 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है।
 
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ में कहा ,‘‘ चयन ऐसा काम है जिसमें कोई तो बाहर रहेगा ही। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके चेहरों की निराशा और दुख को महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है कि किसी ने श्रेयस और जायसवाल से बात की होगी।’’
 
कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 आईपीएल खिताब दिलाने वाले श्रेयस और जायसवाल दोनों को एशिया कप टीम में जगह नहीं मिली है।
 
अश्विन ने कहा ,‘‘ जब आपके पास तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में जायसवाल है तो विश्व कप विजेता टीम में से एक को हटाकर आप शुभमन गिल (Shubman Gill) को लेकर आये। मैं शुभमन के लिये खुश हूं लेकिन श्रेयस और जायसवाल के लिये दुखी हूं। दोनों के साथ अच्छा नहीं हुआ।’’
 
उन्होंने कहा ,‘‘ अय्यर का रिकॉर्ड देखिये। वह टीम से बाहर हुआ लेकिन फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की। उसने टूर्नामेंट जीतकर दिया। अगर जवाब यह है कि शुभमन गिल भी शानदार फॉर्म में है तो श्रेयस अय्यर भी तो है। जायसवाल ने ओवल पर आखिरी मैच में कठिन पिच पर शानदार पारी खेली। इसका क्या जवाब होगा।’’

अश्विन ने कहा ,‘‘ श्रेयस की क्या गलती है। उसने केकेआर को आईपीएल जिताया। उसे नीलामी में भेज दिया गया। उसके बाद वह 2014 के बाद पहली बार पंजाब को फाइनल तक ले गया। उसने शॉर्टगेंद पर अपनी दिक्कत से निजात पाई। कैगिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों पर आईपीएल में आसानी से रन बनाये। मैं उसके और जायसवाल के लिये बहुत दुखी हूं।’’
 
भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने भी चयनकर्ताओं के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह संकेत है कि अब टी20 क्रिकेट में श्रेयस के लिये जगह नहीं है। 
 
उन्होंने जियो हॉटस्टार से कहा ,‘‘ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि श्रेयस 20 सदस्यीय टीम में क्यो नहीं हैं। मैं अंतिम 15 की भी बात नहीं कर रहा , 20 खिलाड़ियों में। इसका साफ मतलब है कि श्रेयस टी20 प्रारूप में चयनकर्ताओं की रणनीति का हिस्सा नहीं है।’’ (भाषा)

