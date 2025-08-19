Asia Cup में संजू सैमसन का सिलेक्शन लेकिन इस कारण नहीं बन पाएंगे Playing XI का हिस्सा

Asia Cup 2025 टीम चयन को बारीकी से देखें तो संजू सैमसन के लिये खबर अच्छी नहीं है चूंकि उनका एशिया कप में अंतिम एकादश में जगह बनाना मुश्किल लग रहा है।टी20 विश्व कप में ऋषभ पंत फिट होकर चयन के लिये उपलब्ध होंगे लिहाजा सैमसन के लिये जगह बनाना मुश्किल हो जायेगा।
सैमसन को शीर्ष तीन क्रम पर ही बल्लेबाजी रास आती है जहां उनके लिये जगह बनना मुश्किल है । अभिषेक शर्मा का क्रम लगभग तय लग रहा है और बायां दायां संयोजन होने पर दूसरे छोर पर गिल होंगे।सैमसन को अंतिम एकादश में शामिल करने के लिये तिलक वर्मा को बाहर करना होगा। लेकिन तिलक बायें हाथ के बल्लेबाज हैं जो आफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं और उनकी फील्डिंग शानदार है। सैमसन को उतारने का मतलब है कि तीसरे से पांचवें नंबर पर दाहिने हाथ के ही बल्लेबाज (सैमसन, सूर्य और हार्दिक पंड्या) होंगे जिससे बल्लेबाजी संयोजन एकआयामी लगेगा।
सैमसन पिछले कुछ दिनों से मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय टी20 टीम के प्रमुख सदस्य हैं। सैमसन ने वैसे तो भारत के लिए 42 टी20 मैचों में 25.32 की औसत और 152.32 के स्ट्राइक रेट से 861 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं। सैमसन ने भारत के लिए अपना पहला टी20 एक दशक पहले यानी 2015 में ही खेल लिया था, लेकिन उनकी अनिरंतरता उनका स्थान पक्का नहीं कर पा रही थी।
हालांकि अब ऐसा नहीं है पिछली 10 टी20 पारियों में उनका प्रदर्शन अद्भुत रहा है, सैमसन ने इस दौरान 42 की औसत और 188.05 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाए हैं। यानी उनके टी20 के करीब 43 फ़ीसदी रन पिछली 10 पारियों में ही आए हैं और टी20 के सभी शतक भी इसी दौरान आए हैं। सैमसन के इन तीन शतकों में दो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में आए थे जबकि एक बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में आया था।
सैमसन के लिए आईपीएल 2025 मिला जुला रहा था, चोट से परेशान सैमसन ने इस सीजन राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए नौ ही मुकाबले खेले थे जिसमें एक अर्धशतक के साथ उन्होंने 285 रन बनाए थे। सैमसन टी20में न सिर्फ एक विकेटकीपर हैं बल्कि सलामी बल्लेबाज की भूमिका बेहतरीन अंदाज में अदा करते हैं।