यशस्वी जायसवाल समेत आधा दर्जन क्रिकेटरों को नहीं मिली एशिया कप में जगह

यशस्वी जायसवाल को एशिया कप में जगह नहीं मिली है। यशस्वी जायसवाल के बाहर होने का मुख्य कारण अभिषेक शर्मा रहे जो ना केवल साल 2024 में इस प्रारुप में ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं बल्कि जरुरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर लेते हैं। हालांकि एशिया कप की टीम की घोषणा इन निम्नलिखित खिलाड़ियों के लिेए भी बुरी खबर लाई।





यशस्वी जायसवाल



जायसवाल को भारत के लिए टी20 खेले एक वर्ष से अधिक बीच चुके हैं लेकिन टेस्ट प्रारूप में उन्होंने अपनी जमकर छाप छोड़ी है। जायसवाल ने भारत के लिए अंतिम टी20 जुलाई 2024 में श्रीलंका में खेला था। हालांकि इसके बाद जायसवाल ने भारत के लिए केवल टेस्ट प्रारूप ही खेला है। जायसवाल ने अब तक टी20 करियर में कुल 23 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं।





जायसवाल पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत का हिस्सा थे लेकिन रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली के भारत की पारी का आगाज करने के चलते उन्हें एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला। अभिषेक की तरह ही बाएं हाथ के बल्लेबाज जायसवाल अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं ऐसे में आगामी टी20 वर्ल्ड कप की दावेदारी से उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। आईपीएल 2025 में भी जायसवाल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में सातवें स्थान पर थे। उन्होंने 14 पारियों में छह अर्धशतक और 159.71 के स्ट्राइक रेट के साथ 559 रन बनाए थे।





साई सुदर्शन



गिल के साथ मिलकर साई सुदर्शन ने जीटी को आईपीएल 2025 में प्लेऑफ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी और साई सुदर्शन ही सीजन के ऑरेंज कैप विजेता रहे थे। उन्होंने 15 पारियों में 54.21 की औसत, 156.17 के स्ट्राइक रेट के साथ 759 रन बनाए थे जिसमें छह अर्धशतक और एक शतक शामिल था।

साई सुदर्शन का यह प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे के लिए उनके चयन की बड़ी वजह बना था।





प्रसिद्ध कृष्णा



यूं तो भारतीय चयनकर्ताओं ने अब तक प्रसिद्ध कृष्णा को सीमित ओवर क्रिकेट से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में तरजीह दी है, लेकिन आईपीएल 2025 में 15 पारियों में सर्वाधिक 25 विकेट लेकर उन्होंने दिखाया है। प्रसिद्ध ने अब तक सिर्फ पांच टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 15 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से आठ विकेट दर्ज हैं। हालांकि उनकी इकॉनमी 11 की रही है, जिसमें वह जरूर से सुधार करना चाहेंगे। इस साल के आईपीएल में उन्होंने अपनी इकॉनमी को 8.25 के क़रीब लाया था, जो दिखाता है कि वह बेहतर हो रहे हैं।





मोहम्मद सिराज



एशिया कप में भारत को शायद ही दो से अधिक विशुद्ध तेज गेंदबाज़ों की जरूरत अपने एकादश में पड़े। इसलिए यह भी संभव है कि मोहम्मद सिराज को इसके लिए आराम दिया गया। वह इंग्लैंड दौरे पर सभी पांच टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज थे और उन्होंने सीरीज में कुल 185.3 ओवर गेंदबाजी की। हालांकि सिराज कभी भी आराम के पक्ष में नहीं रहे हैं। जब उन्हें इस साल चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं मिली थी, तब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी निराशा जताई थी। उन्होंने भारत के लिए अपना पिछला सीमित ओवर अंतर्राष्ट्रीय मैच (टी20 और वनडे दोनों) पिछले साल जुलाई-अगस्त में श्रीलंका दौरे पर खेला था।





नीतीश कुमार रेड्डी





नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो उन्‍होंने पिछले दो सीजन में ही खेलकर भारतीय टीम में एक अहम स्‍थान स्‍थापित कर लिया है। ऑस्‍ट्रेलिया में अपने पहले विदेशी दौरे पर उन्‍होंने टेस्‍ट में शतक लगाकर दिखाया। पिछला आईपीएल सीजन हालांकि उनके लिए अच्‍छा नहीं रहा था। उन्‍होंने 13 मैचों में 182 रन ही बनाए, जहां पर उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 32 रन था, जबकि गेंदबाजी में भी उन्‍होंने 13 मैचों में केवल दो ही विकेट लिए। रेड्डी की आक्रामक बल्‍लेबाजी भारतीय टीम को निचले मध्‍य क्रम में अहम योगदान दिला सकती है।





वॉशिंगटन सुंदर



रविचंद्रन अश्विन के जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर को उनके विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है। वह टीम में रहेंगे या नहीं यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगर टीम ऑलराउंडरों के साथ जाती है तो फ‍िर उनकी जगह बन सकती है। वैसे भी हाल में इंग्‍लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। वॉशिंगटन को हालांकि गुजरात टाइटंस के लिए इस सीजन अधिक मैच नहीं मिले थे। गेंदबाजी में उन्‍होंने छह मैचों में केवल दो ही विकेट लिए और बल्‍लेबाजी में छह मैचों में 149 रन ही बना पाए, जहां पर नाबाद 49 रन उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन था।





ध्रुव जुरेल



हालांकि जुरेल ने भारत के लिए चार टी20 खेले हैं लेकिन इनमें प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, आख़िरी बार वह इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल की शुरुआत में खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर आईपीएल 2025 की बात करें तो वहां उनका प्रदर्शन प्रभावित करने वाला जरूर रहा था, उन्होंनेआरआर के लिए 14 मैचों 37 की औसत और 156.33 के स्ट्राइक रेट से 333 रन बनाए थे जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल थे।



