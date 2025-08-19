शुभमन गिल की एक साल बाद T20I में एंट्री, आते ही बने उप कप्तान

शुभमन गिल ने आखिरी बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच श्रीलंका के खिलाफ 30 जुलाई 2024 में खेला था। लेकिन आज वह ना केवल एशिया कप की टी-20 टीम में शामिल हुए बल्कि आते साथ ही उपकप्तान भी बन गए। इसका कारण है उनका इंग्लैंड टेस्ट दौरा जिसमें उन्होंने 752 रन बनाए।





गिल ने टी20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम की अगुवाई भी की थी। भारतीय टेस्ट कप्तान के रूप में भी गिल ने अपनी पहली सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने।







So All format it is for Shubhman Gill. Next big star in making and Gill fan girls must be super happy today — SwadesVibes (@Connectionbhina) August 19, 2025 इंग्लैंड दौरे पर खड़ा किया था रनों का अंबार



आईपीएल 2025 में गिल ने गुजरात टाइटंस को तीसरी बार प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की थी। गिल ने 15 पारियों में 50 की औसत, 155.87 के स्ट्राइक रेट के साथ 650 रन बनाए थे। गिल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर भी थे। गिल ने अब तक 21 टी20 खेले हैं जिसमें उन्होंने 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं और उनके नाम एक शतक भी है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था।

जिन्होंने हाल ही में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज़ में 754 रन बनाये थे। इंग्लैंड से लौटते ही, गिल ने खुद को दलीप ट्रॉफी के लिए उपलब्ध करा दिया है, जिससे बीसीसीआई और राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को यह संदेश गया है कि वह खेलने के लिए तैयार हैं - हर तरह का क्रिकेट खेलने के लिए।कोहली के टी20 से संन्यास लेने के बाद, गिल आईपीएल सीजन के शीर्ष तीन स्कोरर में शामिल हो गए हैं, जिससे चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया।



