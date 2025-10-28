Biodata Maker

Cyclone Montha को लेकर जारी हुआ अलर्ट, ट्रेनें रद्द, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (00:28 IST)
Cyclone Montha News : चक्रवात मोन्था के ओडिशा और आंध्रप्रदेश तट से टकराने की संभावना है। इसे देखते हुए आईएमडी अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान के चलते तटीय इलाकों में तेज बारिश और 90–110 km/h की रफ्तार तक के तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।
तूफान को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है और रेड अलर्ट जारी होने के बाद कई जिलों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अगले दो दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं।

आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चक्रवात 'मोन्था' पर अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में इतने शक्तिशाली चक्रवात का बनना करीब दो दशक बाद देखा जा रहा है। IMD ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें, समुद्र तटों पर न जाएं।
कई राज्यों में अलर्ट 
दक्षिणी ओडिशा हाई अलर्ट पर है। यहां अग्निशमन की 123 टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ 30 अक्टूबर तक तटीय आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम और महबूबाबाद जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्रप्रदेश के काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 
 
30 से अधिक ट्रेनों को किया गया रद्द 
चक्रवात 'मोन्था' के खतरे को देखते हुए पूर्वतट रेलवे ने 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के मार्ग में बदलाव किया है। विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने चौबीसों घंटे निगरानी और आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

