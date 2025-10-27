Weather Update News : छठ महापर्व के तीसरे दिन देशभर में मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। दिल्ली-एनसीआर से बिहार तक कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दबाव क्षेत्रों के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी वर्षा और चक्रवाती तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ठंड का असर महसूस होगा। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में यह प्रणाली पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगी।
आज यह चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। आगे यह उत्तर-पश्चिम और फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए 28 अक्टूबर की सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। दिल्ली में में 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे उत्तरी मैदानी इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की सुबह के बीच दिल्ली में एक या दो बार बारिश हो सकती है।
यूपी में 27 और 28 अक्टूबर से मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होगी। इन दो दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली-एनसीआर से बिहार तक एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। आज दिल्ली-एनसीआर पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है।
मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच नांदेड़ में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ हल्की बारिश होने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान किया है और इस संबंध में 'यलो' अलर्ट जारी किया। मध्यप्रदेश में एक बार फिर बादल छा गए हैं। अरब सागर से उठे डिप्रेशन और टर्फ लाइन की सक्रियता के कारण कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है।
सोमवार को ग्वालियर-चंबल और उज्जैन संभाग के आठ जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस वर्ष मध्यप्रदेश में मानसून ने शानदार प्रदर्शन किया। भोपाल और ग्वालियर समेत 30 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई।
