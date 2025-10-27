Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : छठ पूजा के बीच मौसम ने ली करवट, दिल्‍ली से बिहार तक बारिश का अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Update

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (11:09 IST)
Weather Update News : छठ महापर्व के तीसरे दिन देशभर में मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। दिल्‍ली-एनसीआर से बिहार तक कई राज्‍यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दबाव क्षेत्रों के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी वर्षा और चक्रवाती तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ठंड का असर महसूस होगा। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में यह प्रणाली पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगी।

आज यह चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। आगे यह उत्तर-पश्चिम और फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए 28 अक्टूबर की सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। दिल्ली में में 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे उत्तरी मैदानी इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की सुबह के बीच दिल्ली में एक या दो बार बारिश हो सकती है।
ALSO READ: Weather Update : चक्रवाती तूफान मोंथा का किन राज्यों में होगा असर, IMD ने कहां दी भारी बारिश की चेतावनी
यूपी में 27 और 28 अक्टूबर से मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होगी। इन दो दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली-एनसीआर से बिहार तक एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। आज दिल्ली-एनसीआर पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच नांदेड़ में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ हल्की बारिश होने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान किया है और इस संबंध में 'यलो' अलर्ट जारी किया। मध्यप्रदेश में एक बार फिर बादल छा गए हैं। अरब सागर से उठे डिप्रेशन और टर्फ लाइन की सक्रियता के कारण कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है।
ALSO READ: Weather Update : उत्‍तर भारत में ठंड ने दी दस्‍तक, कैसी है दिल्‍ली की हवा
सोमवार को ग्वालियर-चंबल और उज्जैन संभाग के आठ जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस वर्ष मध्यप्रदेश में मानसून ने शानदार प्रदर्शन किया। भोपाल और ग्वालियर समेत 30 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली में एसिड अटैक पीड़ित छात्रा ने सुनाई आप बीती, कहानी सुन कांप जाएगी रूह

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels