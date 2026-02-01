Share Market on Budget Day : बजट की वजह से रविवार को भी भारतीय शेयर बाजार समय से खुले। बजट वाले दिन सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में गिरावट दिखाई दी। बाजार में आज रोज की तरह ही दोपहर 3.30 बजे तक कारोबार होगा।

सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर सेंसेक्स 317 अंकों की गिरावट के साथ 82249 पर था जबकि निफ्टी 136 अंक गिरकर 25283 पर था। बीएसई टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 11 शेयरों में तेजी देखी जा रही है, जबकि 19 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं।