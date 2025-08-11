Share bazaar: विदेशी निवेशकों की लिवाली से Sensex 104 अंक चढ़ा, Nifty भी 24419 पर

Share bazaar News: विदेशी निवेशकों (foreign investors) की लिवाली और अमेरिकी बाजारों में तेजी के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। एशियाई बाजारों में मजबूती के रुख ने निवेशकों के बीच आशावाद को और बढ़ावा दिया। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 104.84 अंक चढ़कर 79,962.63 पर पहुंच गया। इसी तरह एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 55.85 अंक बढ़कर 24,419.15 पर था।

रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 87.50 पर पहुंचा : अमेरिकी डॉलर (US dollar) के मुकाबले रुपया (Rupee) सोमवार को शुरुआती कारोबार में 8 पैसे बढ़कर 87.50 पर पहुंच गया। अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी के चलते निवेशक रूस और अमेरिका के बीच आगामी वार्ता से संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ खुला। इसके अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.25 से 87.80 के दायरे में रहने की उम्मीद है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.56 पर खुला और 87.50 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 8 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.58 पर स्थिर बंद हुआ था। इस बीच वायदा कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.48 प्रतिशत गिरकर 66.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं।

6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत गिरकर 98.07 पर था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,932.81 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta