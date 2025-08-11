Hanuman Chalisa

Share bazaar: विदेशी निवेशकों की लिवाली से Sensex 104 अंक चढ़ा, Nifty भी 24419 पर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (11:28 IST)
Share bazaar News: विदेशी निवेशकों (foreign investors) की लिवाली और अमेरिकी बाजारों में तेजी के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। एशियाई बाजारों में मजबूती के रुख ने निवेशकों के बीच आशावाद को और बढ़ावा दिया। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 104.84 अंक चढ़कर 79,962.63 पर पहुंच गया। इसी तरह एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 55.85 अंक बढ़कर 24,419.15 पर था।
 
इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव: सेंसेक्स की कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक, ट्रेंट, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी रही। दूसरी ओर टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।ALSO READ: Share Market : सेंसेक्स 419 अंक उछला, निफ्टी में भी आई तेजी
 
FII ने सोमवार को 1,932.81 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे : शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ((FII) ) ने शुक्रवार को 1,932.81 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 0.45 प्रतिशत गिरकर 66.29 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था।ALSO READ: Share bazaar: एशियाई बाजारों की मजबूती से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही तेजी
 
रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 87.50 पर पहुंचा : अमेरिकी डॉलर (US dollar) के मुकाबले रुपया (Rupee) सोमवार को शुरुआती कारोबार में 8 पैसे बढ़कर 87.50 पर पहुंच गया। अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी के चलते निवेशक रूस और अमेरिका के बीच आगामी वार्ता से संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ खुला। इसके अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.25 से 87.80 के दायरे में रहने की उम्मीद है।
 
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.56 पर खुला और 87.50 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 8 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.58 पर स्थिर बंद हुआ था। इस बीच वायदा कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.48 प्रतिशत गिरकर 66.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं।
 
6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत गिरकर 98.07 पर था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,932.81 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

