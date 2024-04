Share Market लगातार दूसरे दिन टूटा, निवेशकों के डूबे 5.18 लाख करोड़ रुपए

Stock market decline for the second consecutive day : शेयर बाजार में सोमवार को तेज गिरावट से निवेशकों को 5.18 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से बाजार धारणा प्रभावित हुई।