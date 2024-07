Share Market : लगातार 5वें दिन गिरावट, Sensex 109 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा

Stock market fell for the fifth consecutive day : वैश्विक बाजारों में नरमी के रुख के बीच धातु, बैंकिंग एवं वित्तीय कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से स्थानीय शेयर बाजार गुरुवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 109.08 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,039.80 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 7.40 अंक यानी 0.03 प्रतिशत गिरकर 24,406.10 अंक पर आ गया।