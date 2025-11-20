Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन तेजी, Sensex 446 अंक उछला, Nifty में भी रही तेजी

Share Market Update News : शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 446.21 अंक यानी 0.52 प्रतिशत चढ़कर 85,632.68 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 615.23 अंक चढ़कर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 85,801.70 अंक पर पहुंच गया था। वहीं निफ्टी भी 139.50 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,192.15 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह भी 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 26,246.65 अंक पर पहुंच गया था।
वहीं निफ्टी भी 139.50 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,192.15 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह भी 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 26,246.65 अंक पर पहुंच गया था। निफ्टी के टॉप गेनर शेयरों में आइशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और टेक महिंद्रा रहे।
वहीं टॉप लूजर में एशियन पेंट्स, एचसीएलटेक, टाइटन, हिंदुस्तान यूनीलिवर और ओएनजीसी रहे। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और पहले चरण के समझौतों की प्रगति को लेकर उम्मीद के चलते घरेलू शेयर बाजारों में तेजी आई।
एफआईआई के ताजा पूंजी प्रवाह और वाहन, वित्त और आईटी जैसे क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों में मजबूती ने भी बाजार में उत्साह को बढ़ाया। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट गिरावट में रहा।
इससे पहले यानी बुधवार को आईटी और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से भारतीय शेयर बाजार में पहली बार 85 हजार अंक से ज्यादा की भारी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 513.45 अंक चढ़कर 85,186.47 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 142.60 अंक की बढ़त में 26,052.65 अंक पर बंद हुआ। आईटी कंपनी एचसीएल टेक में सबसे ज्यादा 4.32 फीसदी की तेजी आई।
Edited By : Chetan Gour